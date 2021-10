Rifiuti da Roma | interrogazione in Consiglio regionale | parla Bonavitacola

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Da Sapna risulta che l’ipotesi avanzata di ricevere un quantitativo di 150 tonnellate dial giorno non ha avuto seguito. Al momento non è in atto alcuna “importazione” di”. A dirlo è il Vice Presidente della Regione Campania e assessore all’Ambiente, Fulvio, rispondendo ala un’presentata dalla consiglieraL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.