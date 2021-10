Riaperture | al via il fondo da 140 milioni per discoteche | palestre | cinema e le altre attività rimaste chiuse causa Covid

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilda 140di euro stanziato dal governo Draghi a sostegno della «continuità did’impresa e professioni» adelle misure anti-diventa ora operativo. Il decreto, firmato lo scorso 9 settembre dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. I contributi che possono essere richiesti dallesono aperduto. Si tratta di uno «strumento speciale previsto dal decreto Sostegni bis, voluto fortemente da Giorgetti per supportare quelle categorie eche hanno pagato il prezzo più alto durante questo periodo», scrive il ministero dello Sviluppo economico in una nota ufficiale. Nello specifico,e sale da ...

Advertising

amipavv : RT @pbecchi: „Via libera alle riaperture“. Si, ma controllata. Libertà di andare al cinema con le mascherine, almeno due dosi o tamponati e… - Saturni51782745 : RT @pbecchi: „Via libera alle riaperture“. Si, ma controllata. Libertà di andare al cinema con le mascherine, almeno due dosi o tamponati e… - BonomiGiuseppe : RT @pbecchi: „Via libera alle riaperture“. Si, ma controllata. Libertà di andare al cinema con le mascherine, almeno due dosi o tamponati e… - Faillaluca : Addio al distanziamento sociale: ecco quando e dove - Carmine13051963 : RT @pbecchi: „Via libera alle riaperture“. Si, ma controllata. Libertà di andare al cinema con le mascherine, almeno due dosi o tamponati e… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture via

Ma bisogna continuare a mantenere la situazione sotto controllo in virtù delle graduali. ... e l'altraè riconoscere tout court i cicli vaccinali fatti all'estero con questi vaccini. Si ...Ma bisogna continuare a mantenere la situazione sotto controllo in virtù delle graduali. ... e l'altraè riconoscere tout cour i cicli vaccinali fatti all'estero con questi vaccini. Si ...Sono 3.023 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.938. Sono invece 30 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 41 ..."L'apertura al 60% è un passo avanti - le sue parole - Ritengo tuttavia che sia ancora insufficiente perché se al cinema è stato dato il 100% non capisco perché nei palazzi dello sport debba essere in ...