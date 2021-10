Reddito di Cittadinanza | cambiano le date dei pagamenti | le novità

Advertising

MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, beneficiari con auto di lusso e vincite milionarie: 116 denunce #Redditodicittadinanza… - LegaSalvini : FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA CON MASERATI E VINCITE MILIONARIE: 116 DENUNCE - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, in 116 denunciati dalla Guardia di Finanza a Treviso: erogazioni illegali per un totale di… - laBellabrigata : RT @cirillo_c: @lucatelese Se molti tornassero a dare le loro braccia all'agricoltura, le colline intorno a Roma sarebbero coltivate e ques… - pvsassone : RT @PaoloBorg: Con la riforma catastale il governo punta a far emergere 1,2 milioni di immobili fantasma non accatastati Tutti immobili che… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito Cittadinanza

Il mese di ottobre 2021 rappresenta un mese ricco di pagamenti da parte dell'INPS: dall'erogazione deldi emergenza alla liquidazione della NASpI , passando per ildie la Pensione di. Ma non solo: oltre alle scadenze e agli adempimenti fiscali da ricordare, sono in arrivo anche nuovi bonus da richiedere entro fine anno, come ...Non una, non due o cinque: ben 117 persone, in provincia di Brescia , percepivano ildisenza averne diritto. Tra di loro anche uno straniero sottoposto agli arresti domiciliari e proprietario di tre auto di lusso, tra cui una Porsche. A scoprirle è stata la ...Oltre alla denuncia dei responsabili all'Autorità Giudiziaria, le Fiamme Gialle hanno provveduto a segnalare le risultanze investigative alla Direzione Provinciale dell'Inps, ai fini dell'immediata re ...Percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto e per questo in 117 sono stati denunciati. Tra questi, sono stati scoperti e denunciati anche taluni condannati in via definitiva per gravi ...