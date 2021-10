PlayStation è 'il meglio' per Jade Raymond: 'Sony è la migliore nel supportare studi e creatività' (Di venerdì 8 ottobre 2021) Jade Raymond, creatrice di diversi giochi tra cui Assassin's Creed, in un'intervista a GamesIndustry ha spiegato perché il suo nuovo studio ha scelto di collaborare con PlayStation per creare il suo primo gioco. "Sony ha davvero la miglior reputazione per supportare il processo creativo ed i team di sviluppo" ha dichiarato. "Ho parlato a lungo con diversi sviluppatori della loro esperienza di lavoro con diversi editori e Sony si distingue per essere un'azienda che comprende davvero il processo creativo e lo sviluppo di giochi, supporta i team e dà loro l'autonomia di cui hanno bisogno". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021), creatrice di diversi giochi tra cui Assassin's Creed, in un'intervista a GamesIndustry ha spiegato perché il suo nuovoo ha scelto di collaborare conper creare il suo primo gioco. "ha davvero la miglior reputazione peril processo creativo ed i team di sviluppo" ha dichiarato. "Ho parlato a lungo con diversi sviluppatori della loro esperienza di lavoro con diversi editori esi distingue per essere un'azienda che comprende davvero il processo creativo e lo sviluppo di giochi, supporta i team e dà loro l'autonomia di cui hanno bisogno". Leggi altro...

Advertising

AntalJonathan : @AlessandroGavir Di Barriera o delle varie attività? Non ho la TV. O meglio è collegata h24 alla Playstation - matteoide : no matteo devo correggerti.. pokémon è un gioco per bambini e nintendo crea le console più brutte di tutti i tempi.… - PaoloLeoncini : @parentetweet @netflix @PlayStation Ti dedico un verso (in senso poetico): In questi giorni Alcuni a chiedersi… - Lucazlatan : @AnsiAle Meglio di vederlo giocare alla PlayStation no?!??????? - AntalJonathan : @leftiscooler Metti la Playstation e gioca a FIFA. È meglio -