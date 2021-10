Paola Di Benedetto sorridente e solare: “Le giornate che ci piacciono” – FOTO (Di sabato 9 ottobre 2021) Sorride, Paola Di Benedetto, e fa bene: la carriera della giovane modella va alla grande, ed il successo sembra sempre più solido e meno passeggero… Paola Di Benedetto ha un sorriso… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 9 ottobre 2021) Sorride,Di, e fa bene: la carriera della giovane modella va alla grande, ed il successo sembra sempre più solido e meno passeggero…Diha un sorriso… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Neuralgiasus : @yousaywhatIsaid @ToGaToff Miriam Leone, Paola di Benedetto e Carlotta Dell'Isola - Ziggy10316100 : @bertocchi_paola @matteosalvinimi @ManfrediPotenti Mica muori… altrimenti ci sarebbe uno sterminio. Mettete da part… - jk_slytherin : @vonveda2019 La peggior edizione di sempre insieme al gf con Er Mutanda, Antonella Elia e Paola di Benedetto - BeansFrancesca : RT @bloomingg_2: appreciation tweet per paola di benedetto as speaker radiofonica perché è a dir poco pazzesca - BeansFrancesca : RT @moschinoxoxo: ho sognato il debutto di paola di benedetto come cantante e che con il suo primo singolo entrava in top 50 globale https:… -