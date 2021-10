OPA Cattolica, adesioni al 15,5% (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni Cattolica, risulta che oggi, 8 ottobre 2021, sono state presentate 9.610 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 27.045.588, pari allo 15,5% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 4 ottobre 2021, terminerà il prossimo 29 ottobre 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Cattolica acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobre 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali sulle azioni, risulta che oggi, 8 ottobre 2021, sono state presentate 9.610 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste disono a quota 27.045.588, pari allo 15,5% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 4 ottobre 2021, terminerà il prossimo 29 ottobre 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobre 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

