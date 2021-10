Ocse | accordo globale sulla Minimun Tax con 136 paesi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Mathias Cormann, segretario generale dell', parla di "una grande vittoria per un multilateralismo efficace ed equilibrato". In vigore dal 2023

Accolgo con favore le eccellenti notizie dall'sull'per una minimum corporate tax a livello internazionale' twitta il vice presidente della commissione europea, Valdis Dombrovskis. '...L'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico () ha annunciato l'attesosulla tassazione minima delle multinazionali, dopo anni di tentativi. L'è sostenuto da 136 'paesi e giurisdizioni che rappresentano oltre il 90% del pil ...Il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, ha annunciato il raggiungimento di un accordo sulla minimum tax. “Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace”, so ...Un'intesa storica da segnare e ricordare: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha annunciato un accordo sulla tassazione minima delle multinazionali, dopo anni di ...