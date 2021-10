Nobel per la Pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov, paladini della libertà d'espressione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Premiati "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e per una Pace duratura" Leggi su rainews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Premiati "per i loro sforzi per salvaguardare ladi, che è una precondizione per la democrazia e per unaduratura"

Advertising

Avvenire_Nei : Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va a Abdulrazak Gurnah «Per la sua appassionata e risoluta narrazione degli… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la pace 2021 va a Maria Ressa e Dmitry Muratov. #ANSA - RaiCultura : Il Premio #Nobel 2021 per la Letteratura va ad Abdulrazak #Gurnah, 'per la sua intransigente e profonda analisi deg… - zolu67 : RT @bookivora: Leggo che ci sono state non poche polemiche riguardo l’ennesimo nome “semi-sconosciuto” come Nobel per la Letteratura. Since… - aldotorchiaro : #Nobel per la pace a due giornalisti ma inspiegabilmente nessuno dei due è Marco #Travaglio. -