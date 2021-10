Musica | “Sbaroccando…” con Demicheli e Pieranunzi a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Stefanoed Enricosono i protagonisti del concerto intitolato “(S)baroccando…”, in programma sabato 9 ottobre (ore 19.30) anella Chiesa di Santa Caterina da Siena. Un clavicembalo ed un pianoforte in scena “per gettare un ponte – sottolinea il maestro– fra i secoli, i generi, gli stili e dimostrare che, nelle arti e ancor più nella, l’impossibile non esiste”. “L’idea – continua– è quella di far dialogare due strumenti comunemente ritenuti inconciliabili” e per dimostrare ciò i due musicisti propongono singolari scelte di repertorio al centro delle quali c’è improvvisazione (di chiara matrice jazzistica), ma anche trascrizione, citazione e, soprattutto, ...