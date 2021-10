Morto "no vax" che si curava con telemedicina e... vermifughi (Di venerdì 8 ottobre 2021) È Morto ieri mattina all’ospedale Sant'Anna di Ferrara il paziente 'no vax' di 68 anni che era stato ricoverato in condizioni già critiche con la sindrome Covid-19 che aveva inizialmente «curato»... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 ottobre 2021) Èieri mattina all’ospedale Sant'Anna di Ferrara il paziente 'no vax' di 68 anni che era stato ricoverato in condizioni già critiche con la sindrome Covid-19 che aveva inizialmente «curato»...

Advertising

Corriere : Morto per Covid 68enne no vax di Ferrara, si curava in telemedicina con un dottore di I... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Morto per Covid 68enne no vax di Ferrara, si curava in telemedicina con un dottore di I... - RandonTizi : RT @Corriere: Morto per Covid 68enne no vax di Ferrara, si curava in telemedicina con un dottore di I... - MarcoLella9 : RT @Corriere: Morto per Covid 68enne no vax di Ferrara, si curava in telemedicina con un dottore di I... - Danisi1997 : RT @Corriere: Morto per Covid 68enne no vax di Ferrara, si curava in telemedicina con un dottore di I... -