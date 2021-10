Migranti, ecco l’Europa dei muri: 12 Paesi scrivono alla Commissione Ue e chiedendo investimenti per proteggere frontiere esterne (Di venerdì 8 ottobre 2021) l’Europa dei muri ha gettato la maschera. Dodici ministri dell’Interno su 27 Stati membri dell’Ue hanno inviato una lettera alla Commissione europea e alla presidenza di turno del Consiglio europeo per chiedere che vengano utilizzati nuovi strumenti per proteggere le frontiere esterne dai flussi migratori incontrollati provenienti da Africa e Medio Oriente, anche col finanziamento di nuove recinzioni e barriere. Un tema che i firmatari (Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia) porteranno sul tavolo riunione dei ministri dell’Interno oggi in Lussemburgo, ma che rischia di creare l’ennesima rottura tra i Paesi più aperti all’accoglienza e quelli che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021)deiha gettato la maschera. Dodici ministri dell’Interno su 27 Stati membri dell’Ue hanno inviato una letteraeuropea epresidenza di turno del Consiglio europeo per chiedere che vengano utilizzati nuovi strumenti perledai flussi migratori incontrollati provenienti da Africa e Medio Oriente, anche col finanziamento di nuove recinzioni e barriere. Un tema che i firmatari (Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia) porteranno sul tavolo riunione dei ministri dell’Interno oggi in Lussemburgo, ma che rischia di creare l’ennesima rottura tra ipiù aperti all’accoglienza e quelli che, ...

amnestyitalia : Alle frontiere dell'Unione europea vengono praticati sistematici respingimenti di migranti e richiedenti asilo: la… - Frances22944078 : @erretti42 Ecco a cosa servono i migranti: sfruttamento e aumento demografico --> PIL. - LKlimex : @Cambiacasacca Ecco, in ritardo ma ci sono arrivato: l'Italia chiede finanziamento alla UE per costruire i muri per… - Carmela_oltre : RT @amnestyitalia: Alle frontiere dell'Unione europea vengono praticati sistematici respingimenti di migranti e richiedenti asilo: la Commi… - santapazienza99 : @MediasetTgcom24 Costano molto di più i Clandestini detti migranti, quelli che in Italia non producono alcuna ricch… -