Mattarella | ' Ci stiamo lasciando il periodo più buio alle spalle | ma '

Advertising

Candid_S_Voce : Mattarella: 'Il periodo buio è superato, ma molto resta da fare' - - fisco24_info : Mattarella: 'Il periodo buio è superato, ma molto resta da fare': AGI - 'Seppure ci stiamo lasciano alle spalle, co… - malup56 : RT @Fottimadr3Jones: @malup56 Sono ora al telefono con Mario Draghi e Sergio Mattarella, stiamo esaminando i dati sui fischi durante la par… - Fottimadr3Jones : @malup56 Sono ora al telefono con Mario Draghi e Sergio Mattarella, stiamo esaminando i dati sui fischi durante la… - Biagiothai : Mattarella Stiamo lavorando per ammazzarli tutti, per questo regaliamo vaccini ai paesi più poveri! -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella stiamo

Il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla conferenza ministeriale 'Incontri con l'Africa', ha affermato che, "seppure cilasciando alle spalle, come speriamo, il periodo più buio, molto resta ancora da ...governando bene, le sensibilità diverse non devono spaventare. Quanto ai ballottaggi, i voti ... ma Draghi ha avuto dail mandato per portarci fuori dalla crisi pandemica. E non può ...Il presidente della Repubblica alla conferenza 'Incontri con l'Africa': "C'è un problema di equa distribuzione: l'Africa ha ricevuto solo il 2% della produzione mondiale di vaccini. Sul clima bisogna ..."L'Africa ha avuto solo il 2% dei vaccini: c'è un problema di equa distribuzione che va risolto subito. La vera risposta è stimolare l'industria farmaceutica africana. In questo senso l'Italia ha deci ...