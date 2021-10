Materazzi su Mancini | “Rispetto a quando allenava l’Inter sembra molto cambiato Ecco cos’è successo tra di noi prima del Mondiale”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Anche Marco, ospite al Festival di Trento, ha parlato deldell’Italia a Euro 2020, in particolare si è soffermato sul tecnico: “dalla sua esperienza all’ho avuto io era quasi giocatore. Si arrivava di più allo scontro verbale, quasi fisico. Un paio di volte ci siamo scornati, ma è tutto finito lì. Tra personalità forti ci può stare. Questo avvennedel, poitornai chiarimmo, tornò tutto liscio come l’olio e incominciammo a vincere”. FOTO: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

in collegamento da Coverciano invita subito la squadra a ripartire: 'Dopo 37 partite senza ... Marco, uno degli eroi del titolo mondiale 2006, vede analogie con quella nazionale: '...Tra Mourinho e ilè scattata un'empatia importante , simile a quella che c'era tra lo stesso portoghese eai tempi dell'Inter. E anche per questo motivo ha deciso di affidargli il ...Il commissario tecnico azzurro interviene al Festival dello Sport e ripercorre la cavalcata europea: "Sapevamo di poter fare cose speciali". Il presidente: "Vogliamo organizzare gli Europei del 2028" ..."La sconfitta prima o poi doveva arrivare. Certo, la partita poteva finire anche in un altro modo. La squadra è giovane ed è forte". Lo ha detto il ct ...