Masters1000 Indian Wells 2021 | Kei Nishikori e Frances Tiafoe al 2° turno | eliminato Benoit Paire Bene Caruso

(Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ calato il sipario sulla prima giornata del tabellone principale deldie andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più importanti di questo day-1. Vittorie per Kei. Il giapponese ha sudato le cosiddette sette camicie per avere la meglio nei confronti del portoghese Joao Sousa (n.182 del mondo). Il nipponico (n.53 ATP) si è imposto con il punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-2 e nel prossimose la vedrà con la testa di serie n.18 Daniel Evans. Si prospetta una partita interessante. Successo anche per(n.49 ATP) impegnato contro il n.50 del mondo: un doppio 6-4 per l’americano che ha saputo interpretare alla perfezione i momenti importanti del ...

Marcora, invece, l'ha spuntata nel derby tricolore che lo contrapponeva a Matteo Viola (n.294 ATP). Per il 208 del mondo è arrivato un successo per 6 - 2 7 - 5. Una prima frazione ben gestita dal ...20.00 Tennis,Wells: primo turno - Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (205), live streaming su Sky Go e su NOW. ( Caruso - Svajda, quarto match e inizio ...Home; Tennis News; Roger Federer; Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il Masters 1000 di Indian Wells torna finalmente a popolare il Tour ATP. Per la prima volta in 21 anni, nell ...Si preannuncia una contesa piuttosto equilibrata nonostante i favori del pronostico non siano dalla parte dell'italiano. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella giornata di giovedì 7 ...