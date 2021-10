Lucio Dalla e De Andrè, rivivono due capolavori: “Automobili” e “L’Indiano” (Di venerdì 8 ottobre 2021) A PIÙ DI 40 ANNI Dalla LORO PUBBLICAZIONE, TORNANO A SUONARE DUE CAPOVALORI DEL CANTAUTORATO ITALIANO: FABRIZIO DE Andrè E Lucio Dalla Dall’8 ottobre, gli storici album di Fabrizio De Andrè e Lucio Dalla, “L’Indiano” e “Automobili”, in edizione limitata in vinile rimasterizzato. Arricchiti da straordinari contenuti editoriali con testimonianze inedite di artisti, amici, personaggi dello spettacolo e approfondimenti del contesto storico e musicale. LEGGI ANCHE KYLIE MINOGUE, FUORI IL NUOVO SINGOLO “A SECOND TO MIDNIGHT” A 40 anni Dalla pubblicazione de “L’Indiano” di Fabrizio De Andrè e a 45 da quella di “Automobili” di Lucio Dalla, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) A PIÙ DI 40 ANNILORO PUBBLICAZIONE, TORNANO A SUONARE DUE CAPOVALORI DEL CANTAUTORATO ITALIANO: FABRIZIO DEDall’8 ottobre, gli storici album di Fabrizio De, “” e “”, in edizione limitata in vinile rimasterizzato. Arricchiti da straordinari contenuti editoriali con testimonianze inedite di artisti, amici, personaggi dello spettacolo e approfondimenti del contesto storico e musicale. LEGGI ANCHE KYLIE MINOGUE, FUORI IL NUOVO SINGOLO “A SECOND TO MIDNIGHT” A 40 annipubblicazione de “” di Fabrizio Dee a 45 da quella di “” di, ...

