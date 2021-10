Leonardo Spinazzola | “Sto meglio | ho abbandonato le stampelle”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il centrocampista della Roma è stato uno dei protagonisti dell’Europeoè stato non proprio fortunato: stava conducendo un Europeo da sogno quando poi si è fatto male. Per lui il peggior infortunio, la rottura del tendine d’Achille. Oggi, il giocatore stae si avvicina il rientro in campo come ha spiegato ai microfoni di “Verissimo”. “Adesso sto bene, questo sarà il mese più importante perché dovrò fare un lavoro più di qualità che di quantità. Lele ho lasciate da quattro settimane e adesso sto riiniziando a camminare bene”. Leggi anche: “Buongiorno Campioni”: il racconto dell’Europeo con gli occhi diIl giocatore ha poi raccontato un retroscena dei momenti successivi all’infortunio durante Euro 2020. Nonostante la tristeza e la rabbia ha subito ...