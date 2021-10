L’8 ottobre e il Brescia (Di venerdì 8 ottobre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – : esattamente centodieci anni fa nasceva Franco Scaramelli, con le ‘Rondinelle’ dal 1939 al ’41: in precedenza aveva indossato le maglie di Modena e Roma (sei stagioni nella Capitale). Due lustri dopo vedeva la luce Enrico Graziosi, nella ‘Leonessa d’Italia’ in due periodi diversi. Oggi compie quarant’anni Davide Zoboli, diverse annate a Brescia anche se non continue. Cinque campionati con quella maglia per Sandro Salvioni, che oggi compie sessantotto anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 8 ottobre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – : esattamente centodieci anni fa nasceva Franco Scaramelli, con le ‘Rondinelle’ dal 1939 al ’41: in precedenza aveva indossato le maglie di Modena e Roma (sei stagioni nella Capitale). Due lustri dopo vedeva la luce Enrico Graziosi, nella ‘Leonessa d’Italia’ in due periodi diversi. Oggi compie quarant’anni Davide Zoboli, diverse annate aanche se non continue. Cinque campionati con quella maglia per Sandro Salvioni, che oggi compie sessantotto anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

ItalyMFA : #ItaliAfrica 2021 | Prende il via la terza edizione della Conferenza Ministeriale Italia-Africa ??Leggi gli approfon… - mtvitalia : - 1 a #MadameX ?? Il documentario evento 'Madame X' ti aspetta l'8 ottobre alle 21.10 su MTV (Sky 130) e in stream… - TgrRaiCalabria : #Rende. Condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione Gaspare Salerno: il 5 ottobre 2019 causò in un tragico incidente… - IITalk : RT @inail_gov: #Inail #MF21 La ricerca “made in Inail” a Maker Faire Rome 2021: l'Istituto presente al Gazometro dall'8 al 10 ottobre con u… - panbauleti : 8 ottobre: #lesbianday Giornata in cui si celebra la cultura lesbica e l’omosessualità femminile #LoveIsLove… -

Ultime Notizie dalla rete : L’8 ottobre L’oroscopo di oggi 8 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Bilancia e Sagittario alla riscossa emotiva Fanpage.it