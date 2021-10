Italia, Mancini non ci sta: “La penso diversamente da Courtois” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mancini ha parlato ed ha risposto alle dichiarazioni di ieri di Courtois. Il portiere belga ha definito “inutile” la partita tra Belgio e Italia in programma domenica che deciderà il terzo e il quarto posto. Contrario, invece, il CT Roberto Mancini. Italia, Mancini, Courtois Le parole del CT dell’Italia “La gara di domenica per noi è importante perché dobbiamo rimanere nelle prime sette del ranking per la qualificazione al Mondiale, per essere testa di serie ai sorteggi”. LEGGI ANCHE: Barcellona, si sogna il colpo a gennaio! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021)ha parlato ed ha risposto alle dichiarazioni di ieri di. Il portiere belga ha definito “inutile” la partita tra Belgio ein programma domenica che deciderà il terzo e il quarto posto. Contrario, invece, il CT RobertoLe parole del CT dell’“La gara di domenica per noi è importante perché dobbiamo rimanere nelle prime sette del ranking per la qualificazione al Mondiale, per essere testa di serie ai sorteggi”. LEGGI ANCHE: Barcellona, si sogna il colpo a gennaio! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - sportface2016 : +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #NationsLeague - FBiasin : Per rompere le balle a #Mancini e all’#Italia dopo due anni senza sconfitte e la conquista di un Europeo ci vuole t… - LorenzoPaciell0 : RT @cdp_salerno: ???? 11 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ???? ??Appuntamento a Napoli, in piazza Mancini alle ore 10!?? Aderiamo allo sciopero gen… - serieAnews_com : #Italia, #Spinazzola rivela un bel gesto dei compagni di squadra che gli consentirono di essere il primo a ritirare… -