Instagram down: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Instagram down, l'app di foto si blocca di nuovo: segnalazioni da tutta Italia. Dopo il crollo che lunedì ha coinvolto tutti i social di Mark Zuckerberg, da Facebook a Instagram fino a WhatsApp, nuovi disagi sono stati segnalati anche oggi venerdì 8 ottobre. «Impossibile aggiornare il feed». Secondo il sito down Detector, che rileva le anomalie delle piattaforme social del web, a partire dalle 20,15 sono arrivate le prime segnalazioni. Utenti che non riuscivano a caricare il feed di Instagram o ad accedere alle Insta Stories dei propri amici. Al momento sono oltre 5mila i commenti ricevuti dal sito. Immancabile il rilievo social al nuovo blocco. Su Twitter sono partiti in vetta alle tendenze ben due hashtag diversi: #instadown

StefanoGuerrera : dai raga ma Instagram down di nuovo ma che è lol - Adnkronos : Dopo #whatsapp down tocca a #instadown: ci risiamo? - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - CiccioniSe : RT @Masse78: Messaggio per chi ha aperto Twitter per vedere se Instagram era in down un’altra volta. Sì, sta succedendo di nuovo. #Instag… - immvrtalx : RT @LokiBaggins: NUOVO INSTAGRAM DOWN, NUN MULLÀ NUN MULLÀ #instagramdown #instagramdownagain -