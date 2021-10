“Hillary” | il ritratto dell’ex First Lady e di una delle donne più ammirate

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In onda su Sky Documentaries da lunedì 11 ottobre alle 21.15Clinton non solo exma anche unapersonalità più interessanti. L’ex candidata alla presidenziali del 2016 viene così raccontata in una serie biografica. Un inedito sguardo sulla figura di una donna che da sempre divide l’opinione pubblica con contenuti mai svelati prima della campagna presidenziale. “”, questo il nome della docu-eserie unintimo di una tra le piùe odiatepubbliche al mondo. Con interviste esclusive alla protagonista e ad alcuni personaggi chiave della sua vita, privata e non,è su Sky Documentaries (canali 122 e 402) da lunedì 11 ottobre alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su ...