Gibilterra-Montenegro | gol di Marusic e ospiti avanti dopo sette minuti VIDEO

(Di venerdì 8 ottobre 2021)solidall’inizio del match, Adamportailnella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Cross splendido da centrocampo, il centrocampista controlla di petto in area, manda a vuoto Olivero e conclude in rete a due passi da Goldwin. SportFace.

Advertising

liidsss : @AlessioPay Guarda Gibilterra-Montenegro allora (dove vai?) - sportface2016 : Qualificazioni #Qatar2022 #GibilterraMontenegro, gol di #Marusic e ospiti avanti dopo sette minuti (VIDEO) - SportPesa_IT : Qualificazioni mondiali. Le partite di oggi: Estonia-Bielorussia Repubblica Ceca-Galles Gibilterra-Montenegro Le… - Deepnightpress : Raddoppio WC Qualificazioni 08-10-21: Gibilterra vs Montenegro e Malta vs Slovenia #GibilterraMontenegro… - ivomirko : indeciso stasera se guardare Gibilterra - Montenegro, o Gibuti - Burkina Faso. e poi c'è pure Propaganda -

Ultime Notizie dalla rete : Gibilterra Montenegro

Virgilio Sport

... come per il girone G, dove sempre per le ore 20.45 andranno in scena, Lettonia - Olanda e Turchia - Norvegia, con la squadra di Solbakken pronta al colpaccio per la vetta, ...Pronto ad approfittare di un eventuale passo falso dei turchi il, a 8 punti e di scena a. Nel gruppo H la Croazia (13 punti) gioca a Cipro mentre l'altra capolista, la Russia ,...Gibilterra - Montenegro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2022. La partita è in programma il giorno 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Victoria Stadium di Gibraltar. Dove vedere ...Adam Marusic è ancora un jolly. Dopo aver giocato da terzino destro e da terzino sinistro con Sarri, da terzino destro con la nazionale, da quinto di destra e di sinistra sotto la gestione Inzaghi, da ...