Gf Vip: Manuel, Soleil e Lulù… Il Triangolo No! (Di venerdì 8 ottobre 2021) In queste ultime ore, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Manuel e Soleil si stanno avvicinando sempre di più e, durante uno dei giochi proposti dalla produzione, hanno sfiorato il bacio. Cosa ne penserà Lulù di tutto questo? Ecco tutto ciò che sta succedendo in queste ore! Manuel scarica Lulù e si avvicina a Soleil Le dinamiche della Casa del Gf Vip sono in continua evoluzione. Testimonianza ne è quello che sta accadendo in queste ultime ore tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. I due sembrano essere sempre più vicini, tanto che in un gioco proposto dalla produzione, sono arrivati quasi a scambiarsi un bacio. A quanto sembra, la concorrente italo americana, si è inserita nella liason o presunta tale tra Manuel e Lulù. Ricordiamo che tra la principessa e il ...

