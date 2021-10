GF Vip, Cipriani senza freni: sfonda una porta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Grande Fratello ha organizzato una sorpresa per Francesca Cipriani. Dopo l’incontro della scorsa puntata con il fidanzato Alessandro, la showgirl ha avuto la possibilità di rivederlo ancora una volta con una vera caccia all’uomo! Inarrestabile, la Cipriani ha sfondato anche una porta pur di trovarlo! Francesca Cipriani è stata protagonista di un’altra scena iconica di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’incontro della scorsa settimana con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Grande Fratello ha organizzato una sorpresa per Francesca. Dopo l’incontro della scorsa puntata con il fidanzato Alessandro, la showgirl ha avuto la possibilità di rivederlo ancora una volta con una vera caccia all’uomo! Inarrestabile, lahato anche unapur di trovarlo! Francescaè stata protagonista di un’altra scena iconica di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’incontro della scorsa settimana con Articolo completo: dal blog SoloDonna

