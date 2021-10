Fratelli d’Italia caccia il consigliere che ringraziava «i camerati» per l’elezione a Torino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nei giorni scorsi Massimo Robella, consigliere comunale di circoscrizione di Fratelli d’Italia a Torino, era arrivato sui giornali per un post su Facebook. Nel quale ringraziava con tanto di caps lock «i tanti camerati che hanno lavorato per la rielezione». Oggi Fabrizio Comba, coordinatore regionale di FdI, assicura: «Robella sarà espulso, deve dimettersi da consigliere». In un’intervista rilasciata all’edizione torinese di Repubblica Comba spiega che ha segnalato la vicenda agli organi superiori del partito: «Son certo che verranno presi provvedimenti. Per quel che mi riguarda Robella si pone fuori dal nostro codice etico. Fratelli d’Italia è un partito democratico, liberale, conservatore con un’importante componente cattolica. È ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nei giorni scorsi Massimo Robella,comunale di circoscrizione di, era arrivato sui giornali per un post su Facebook. Nel qualecon tanto di caps lock «i tantiche hanno lavorato per la rielezione». Oggi Fabrizio Comba, coordinatore regionale di FdI, assicura: «Robella sarà espulso, deve dimettersi da». In un’intervista rilasciata all’edizione torinese di Repubblica Comba spiega che ha segnalato la vicenda agli organi superiori del partito: «Son certo che verranno presi provvedimenti. Per quel che mi riguarda Robella si pone fuori dal nostro codice etico.è un partito democratico, liberale, conservatore con un’importante componente cattolica. È ...

Advertising

corradoformigli : Siamo pronti per stasera. Giovedì scorso abbiamo trasmesso a #Piazzapulita l’impressionante inchiesta sotto coper… - PiazzapulitaLA7 : BENITO CHI? Dopo le conseguenze politiche e giudiziarie dell’inchiesta ‘Lobby Nera’ su Fratelli d’Italia a Milano… - Mov5Stelle : Il vero rischio è far finta di niente. Di minimizzare, di riderci su. L’indagine di Fanpage sulle simpatie fasciste… - klaretta2006 : RT @granmartello: La 'scoperta' dell'infiltrazione fascista in Fratelli d'Italia e Lega da parte dei media è veramente sorprendente. Chi l… - medicojunghiano : RT @PolScorr: #Crosetto fa tanto il conservatore moderno, poi quando gli chiedono del barone nero Jonghi Lavarini della lobby nera di Frate… -