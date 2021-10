Fino all’ultimo battito anticipazioni: Diego diviso tra Elena e Rosa, la decisione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Curiosi di sapere che cosa succederà nella quarta puntata di Fino all’ultimo battito in onda il prossimo giovedì su Rai 1? Elena proprio non se l’aspettava: pensava di avere la famiglia perfetta, pensava che dopo tutto quello che Rocco le aveva fatto in passato, Diego non le avrebbe mai fatto del male. Troppe le cose che hanno affrontato insieme, i progetti per il futuro da coltivare. E invece Elena ha dovuto fare i conti con la realtà: anche Diego è un umano che sbaglia e lo ha visto con i suoi occhi. Nella prossima puntata di Fino all’ultimo battito, in onda su Rai 1 il 14 ottobre 2021, scopriremo che cosa farà Elena? Affronterà Diego e gli dirà che cosa ha visto oppure no? ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 ottobre 2021) Curiosi di sapere che cosa succederà nella quarta puntata diin onda il prossimo giovedì su Rai 1?proprio non se l’aspettava: pensava di avere la famiglia perfetta, pensava che dopo tutto quello che Rocco le aveva fatto in passato,non le avrebbe mai fatto del male. Troppe le cose che hanno affrontato insieme, i progetti per il futuro da coltivare. E inveceha dovuto fare i conti con la realtà: ancheè un umano che sbaglia e lo ha visto con i suoi occhi. Nella prossima puntata di, in onda su Rai 1 il 14 ottobre 2021, scopriremo che cosa farà? Affronteràe gli dirà che cosa ha visto oppure no? ...

