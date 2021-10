Eurovision 2022 | Torino si aggiudica la nuova edizione | la decisione della Rai

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 ottobre 2021) A breve dovrebbe arrivare la conferma definitiva: saràa ospitare l’dell’Song Contest. Il capoluogo piemontese era rientrato nella rosa dei cinque favoriti già da diverso tempo e ora pare averla spuntata sulle altre città rivali. A inoltrare la candidatura è stata la sindaca Chiara Appendino, già dallo scorso luglio, spingendo affinché la kermesse canora si tenesse nella cittàMole. “Centinaia di milioni di spettatori, visibilità mondialenostrae indiscutibili ricadute economiche: la nostra città ha tutte le carte in regola e riteniamo sia la migliore opzione in campo su cui far ricadere la scelta.” – con queste parole la sindaca Appendino aveva motivato la richiesta, che pare aver ricevuto una risposta ...