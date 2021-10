(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ildidelladeiha sostanzialmente detto che abbiamonuato a migliorare tutti i parametri come se il Covid non ci fosse stato”. Lo ha detto il presidente della Regione, Michele. dam/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Emiliano: 'Giudizio parifica Corte dei Conti promuove la Puglia' - - CorriereCitta : Emiliano: “Giudizio parifica Corte dei Conti promuove la Puglia” - valluan : @RNrollneverdie @micheleemiliano Proprio loro! Ma gli hanno aperto gli occhi andando “oltre i pregiudizi”, testuali… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano Giudizio

L'Ecodelsud.it

Fatti Iluniversale di Francesco: tutti i rischi del processo in VaticanoFittipaldi La bocciatura Pignatone accogliendo le istanze delle difese ha certificato che Diddi e gli altri ...E - R, Associazione dei documentaristi- romagnoli e Progetto Fronte del Pubblico/...lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 cineteca@comune.rimini.it venerdì 8 ottobre 2021 Sala del...BARI (ITALPRESS) - "Il giudizio di parifica conferma, numeri alla mano, che sulla gestione complessiva della Regione Puglia, quella parte che dobbiamo semp ...Udienza della Corte dei Conti a Bari sul giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio 2020, alla presenza del presidente Michele Emiliano. Per il governatore, più ...