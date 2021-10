Doppia laurea, verso il passaggio alla Camera: le forze politiche sperano nell’approvazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) “La prossima settimana arriverà in aula alla Camera la proposta di legge che prevede l’abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea. Una volta approvato, il provvedimento consentirà a migliaia di studenti di frequentare più facoltà o master, anche presso diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si avvia alla conclusione, dunque, un percorso iniziato due anni fa, quando avevo personalmente depositato una proposta di legge per cancellare una norma profondamente ingiusta”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) “La prossima settimana arriverà in aulala proposta di legge che prevede l’abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di. Una volta approvato, il provvedimento consentirà a migliaia di studenti di frequentare più facoltà o master, anche presso diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si avviaconclusione, dunque, un percorso iniziato due anni fa, quando avevo personalmente depositato una proposta di legge per cancellare una norma profondamente ingiusta”. L'articolo .

