Covid oggi India, superati 450mila morti (Di venerdì 8 ottobre 2021) superati i 450mila morti per complicanze riconducibili al coronavirus in India, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 271 decessi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi mentre prosegue il calo nel numero deli malati registrato nelle ultime settimane nel Paese asiatico. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 21.257 contagi nell'ultima giornata, per un totale di 33.915.569 casi dallo scoppio della pandemia, mentre viene aggiornato a 450.127 il numero dei morti. L'articolo proviene da Italia Sera.

