Covid, le notizie. Cdm approva decreto capienze. Oggi cabina di regia. LIVE (Di venerdì 8 ottobre 2021) Piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, 75% per gli stadi e 50% per le discoteche: lo ha deciso ieri il Cdm, superando le indicazioni del Cts. Oggi la cabina di regia, con l'ufficializzazione del ritorno in zona bianca della Sicilia da domani. Sono 2.938 i nuovi casi di positività al coronavirus, 41 i morti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 ottobre 2021) Piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, 75% per gli stadi e 50% per le discoteche: lo ha deciso ieri il Cdm, superando le indicazioni del Cts.ladi, con l'ufficializzazione del ritorno in zona bianca della Sicilia da domani. Sono 2.938 i nuovi casi di positività al coronavirus, 41 i morti

