Covid | De Luca | “A giorni l’80% della popolazione sarà immunizzata”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Parla di un dato importate e “molto significativo, da inorgoglirci”, il presidenteRegione Campania, Vincenzo De, in diretta Facebook dove annuncia che “questa settimana raggiungiamo l”80% di vaccinati con doppia dose nella fascia sopra i 12 anni”. “Nel giro di poche settimane avremo il rilancio di tutte le attività economiche del nostro territorio”, aggiunge. “Nella fascia 12-19 anni sono sul 62% vaccinati con doppia dose, fino al 92% con doppia dose nella fascia 75-85 90 anni – spiega- dunque il dato medio 80% di. Siamo vicini ad uscire dal tunnel”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

