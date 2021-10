Corruzione e nuove forme di infiltrazione nella Pa e nell’economia (Di venerdì 8 ottobre 2021) A margine del 30° Forum Economico dell’Europa Centrale e dell’Est (Karpacz, Polonia – 7 al 9 settembre), nel panel dedicato alle prospettive del contrasto alla Corruzione in Europa, il Chair del G20 anti corruption working group, Giovanni Tartaglia Polcini, ha illustrato i deliverables della presidenza italiana nel 2021, ambiziosi e concreti, potenzialmente in grado di stimolare anche un rinnovamento dei quadri normativi regionali. Hanno discusso sul tema con il magistrato italiano, il Direttore Generale della Agenzia AntiCorruzione francese, Charles Duchan, ed i rappresentanti di Transparency International di Russia e Ungheria. La Corruzione nella Pa e nell’economia Il G20 ACWG ha sviluppato sotto la Presidenza italiana un esercizio volto a comprendere le nuove e sofisticate ... Leggi su leurispes (Di venerdì 8 ottobre 2021) A margine del 30° Forum Economico dell’Europa Centrale e dell’Est (Karpacz, Polonia – 7 al 9 settembre), nel panel dedicato alle prospettive del contrasto allain Europa, il Chair del G20 anti corruption working group, Giovanni Tartaglia Polcini, ha illustrato i deliverables della presidenza italiana nel 2021, ambiziosi e concreti, potenzialmente in grado di stimolare anche un rinnovamento dei quadri normativi regionali. Hanno discusso sul tema con il magistrato italiano, il Direttore Generale della Agenzia Antifrancese, Charles Duchan, ed i rappresentanti di Transparency International di Russia e Ungheria. LaPa eIl G20 ACWG ha sviluppato sotto la Presidenza italiana un esercizio volto a comprendere lee sofisticate ...

