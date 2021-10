Coronavirus, dati: 3.023 nuovi casi e 30 morti. Calo di 82 ricoverati, -20 in terapia intensiva (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua il suo lento Calo la curva dei contagi, così come diminuiscono ancora i ricoveri in ospedale. Sono 3.023 i nuovi casi di positività al Coronavirus oggi in Italia, frutto di 271.566 tamponi molecolare e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’1,1 per cento. I dati del ministero della Salute registrano inoltre altri 30 morti in un giorno, in Calo rispetto ai 41 di ieri e ai 52 decessi di venerdì scorso. I pazienti Covid ricoverati in area medica sono 2.742, con un Calo di 82 persone rispetto a ieri, mentre sono 383 i ricoverati in terapia intensiva (-20 da giovedì), con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.473.903 guariti (+3.966) e 87.173 gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua il suo lentola curva dei contagi, così come diminuiscono ancora i ricoveri in ospedale. Sono 3.023 idi positività aloggi in Italia, frutto di 271.566 tamponi molecolare e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’1,1 per cento. Idel ministero della Salute registrano inoltre altri 30in un giorno, inrispetto ai 41 di ieri e ai 52 decessi di venerdì scorso. I pazienti Covidin area medica sono 2.742, con undi 82 persone rispetto a ieri, mentre sono 383 iin(-20 da giovedì), con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.473.903 guariti (+3.966) e 87.173 gli ...

