Il poco tempo a disposizione per fermare i cambiamenti Climatici ridurrà le distanze politiche tra i Paesi e faciliterà l'accordo alla COP26 anche sui singoli punti. Alessia Rotta, presidente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Clima Rotta Clima, Rotta: l'urgenza di fermare i cambiamenti faciliterà COP26 ...Pd ha tracciato lo stato dell'arte sui negoziati per il clima."I negoziati che i governi discuteranno qui a Roma, hanno discusso e discuteranno a Glasgow riguardano molti punti - ha spiegato Rotta - .

Papa: vita sulla terra minacciata, serve responsabilità Il Papa torna a chiedere "responsabilità" e decisioni "concrete" per invertire la rotta sull'ambiente e il clima. "Credo che ne siamo tutti consapevoli: il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima, sulle acque e sul suolo, ma ormai minaccia - ha ...

