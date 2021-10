Cessione Palermo | Mirri | “Fase decisiva” Ecco la situazione attuale

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente Darioè attualmente impegnato in Inghilterra per seguire da vicino l’operazione che porterebbe alladel. Il numero uno del club ha aperto in modo importante alla vendita del pacchetto di maggioranza della società di Via del Fante ed i tifosi dei rosanero, speranzosi per un futuro migliore, attendono con ansia che le trattative siano ufficializzate.fa chiarezza circa ladelIl presidente rosanero, intervenendo ai microfoni de La Repubblica, ha chiarito il quadro della probabile e imminentedel club siciliano rinato due anni fa dopo il fallimento dei Tuttolomondo: “È gente che vuole investire nella società. E questa è la garanzia più importante per noi, ma soprattutto per i tifosi che possono ...

Advertising

DiMarzio : #Palermo, il presidente Mirri da Londra parla della cessione della società Dal nostro network, LaCasadiC - MondoPalermo : “Fondo a Londra interessato al #Palermo Calcio”, cessione vicina - Mediagol : VIDEO Sagramola (Palermo): “Cessione club? Interlocutori decisamente affidabili” - Mediagol : Sagramola: “Cessione club? Non parlo, ci pensa Mirri. Questione Di Piazza non aiuta” - Mediagol : Sagramola (Amm. delegato Palermo) sulla cessione del club -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Palermo

ilSicilia.it

Durante la presentazione della convenzione fra ile l'Amat per il cicloparcheggio dedicato ... toccando argomenti importanti: dal rendimento della squadra alladel club . 'Sul ...Commenta per primo Dario Mirri è volato a Londra per trattare ladela un fondo inglese. Il presidente del club rosanero ha dichiarato a La Repubblica : 'È gente che vuole investire nella società, che andrà nelle mani di persone serie e dalle ...The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. “Fondo con base a Londra pronto a prendere il club”. L’indiscrezione confermata dal p ...PALERMO – “Siamo un po’ tutti delusi, ci aspettavamo qualcosa in più dopo il finale della scorsa stagione e il primissimo avvio di questo torno”. Queste le parole di Rinaldo Sagramola, amministratore ...