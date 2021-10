Bollo auto, grossa novità per i pagamenti: cosa cambia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dal 1° ottobre tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione dovranno essere fatti con identità digitale. Ci sono delle eccezioni Il Bollo auto è una tassa che ogni automobilista è obbligato a pagare, come molte altre imposte. I metodi di pagamento, da quando la pubblica amministrazione si è emancipata digitalmente, sono possibili tramite le chiavi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dal 1° ottobre tutti iverso la pubblica amministrazione dovranno essere fatti con identità digitale. Ci sono delle eccezioni Ilè una tassa che ognimobilista è obbligato a pagare, come molte altre imposte. I metodi di pagamento, da quando la pubblica amministrazione si è emancipata digitalmente, sono possibili tramite le chiavi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AlexRepox : RT @FmMosca: UN ESEMPIO Tizio si reca al ristorante, gongolante estrae il suo #GreenPass (perché si è iniettato IlSiero®, lui è buono) e no… - vitalozzo2012 : RT @FmMosca: UN ESEMPIO Tizio si reca al ristorante, gongolante estrae il suo #GreenPass (perché si è iniettato IlSiero®, lui è buono) e no… - anna30048679 : RT @FmMosca: UN ESEMPIO Tizio si reca al ristorante, gongolante estrae il suo #GreenPass (perché si è iniettato IlSiero®, lui è buono) e no… - Jocnobot : RT @MartinKeufaver: Alla fine ho dovuto arrendermi anche io. Sarò un debole ma non voglio fare una vita da recluso,ho prenotato e mi recher… - GMartinelli76 : RT @FmMosca: Arriverà il momento in cui chi non ha pagato la tassa sui rifiuti, una multa, il bollo auto, NON AVRÀ IL #GreenPass verde e gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto L'auto parcheggiata da 40 anni nello stesso posto Il colore dell'auto è ormai di un grigio sbiadito, ha le ruote sgonfie e la ruggine sta aggredendo ... Per la Polizia locale la vettura d'epoca risulta regolarmente assicurata e il bollo viene pagato ...

Treviso, "la Fulvia di via Zamboni" a Conegliano diventa star del Web L'auto è del 1970 ed è un cimelio. Quando ho aperto l'attività mi andava bene averla parcheggiata ...ma il veicolo risulta alla Polizia locale del coneglianese regolarmente assicurato e il bollo viene ...

Tutte le mosse per non pagare il bollo auto ilGiornale.it Tutte le mosse per non pagare il bollo auto Ai primi posti tra le tasse più evase dagli italiani risulta decisamente il bollo auto. Qualora non si tratti di una scelta deliberata, dato che per tale scadenza non è previsto l'invio di alcun preav ...

Bollo Auto cancellato per queste categorie, ecco da quando Alcuni provvedimenti del Governo Draghi diventano esecutivi e viene annullata per alcune categorie anche una delle tasse più odiate. Parliamo del bollo auto. Vediamo in questo articolo quali sono le c ...

Il colore dell'è ormai di un grigio sbiadito, ha le ruote sgonfie e la ruggine sta aggredendo ... Per la Polizia locale la vettura d'epoca risulta regolarmente assicurata e ilviene pagato ...L'è del 1970 ed è un cimelio. Quando ho aperto l'attività mi andava bene averla parcheggiata ...ma il veicolo risulta alla Polizia locale del coneglianese regolarmente assicurato e ilviene ...Ai primi posti tra le tasse più evase dagli italiani risulta decisamente il bollo auto. Qualora non si tratti di una scelta deliberata, dato che per tale scadenza non è previsto l'invio di alcun preav ...Alcuni provvedimenti del Governo Draghi diventano esecutivi e viene annullata per alcune categorie anche una delle tasse più odiate. Parliamo del bollo auto. Vediamo in questo articolo quali sono le c ...