Avv. Ruggiero: "Ricorso del Napoli? Mossa per impaurire i calciatori" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Luciano Ruggiero, avvocato, è intervenuto nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma a Radio Marte. Ecco quanto riportato: "Questione multe del Napoli? Il problema è che per quanto riguarda la posizione di Luperto noi siamo fermi perché il collegio non si è ancora costituito. Il Napoli ha accelerato con i giocatori che sono andati via per la costituzione del collegio. Quindi il Napoli si riserverà sempre, ogni volta che il giocatore lascerà Napoli, di ottenere un risarcimento in una situazione in itinere. A mio avviso, per il tipo di procedimento del Napoli, il club ritiene che tutti i giocatori di quella rosa fossero tutti responsabili di questo presunto ammutinamento. Siccome per costituire il collegio ogni parte - cioè Napoli e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Luciano, avvocato, è intervenuto nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma a Radio Marte. Ecco quanto riportato: "Questione multe del? Il problema è che per quanto riguarda la posizione di Luperto noi siamo fermi perché il collegio non si è ancora costituito. Ilha accelerato con i giocatori che sono andati via per la costituzione del collegio. Quindi ilsi riserverà sempre, ogni volta che il giocatore lascerà, di ottenere un risarcimento in una situazione in itinere. A mio avviso, per il tipo di procedimento del, il club ritiene che tutti i giocatori di quella rosa fossero tutti responsabili di questo presunto ammutinamento. Siccome per costituire il collegio ogni parte - cioèe ...

