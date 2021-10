Afghanistan, attentato Isis a Kunduz: oltre 89 morti nella moschea (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un attentato suicida targato Isis ha fatto strage tra i fedeli di una moschea sciita di Kunduz, nel nordest del martoriato Afghanistan, segnando un drammatico record di sangue dalla partenza delle... Leggi su ilmattino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unsuicida targatoha fatto strage tra i fedeli di unasciita di, nel nordest del martoriato, segnando un drammatico record di sangue dalla partenza delle...

