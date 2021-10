Adele rivela di non aver mai fatto la dieta Sirt

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Affascinante, con i suoi occhi celesti disegnati dall’eyeliner nero e la lunga chioma bionda da principessa sciolta sulle spalle, Adele è in copertina del numero di novembre di «Vogue UK». Nella lunga (e molto intima) intervista rilasciata al giornale, la cantante inglese, 33 anni, fa sapere di non avere mai seguito la dieta Sirt. Dieta alla quale si è attribuito il suo drastico cambio silhouette, con perdita di moltissimi chili. Se Adele ha cambiato forma fisica, però, è per ben altro motivo.