Valladolid-Malaga 8 ottobre | ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Stessi punti in classifica, undici, per, che arrivano rinfrancati a questo appuntamento dopo un periodo abbastanza difficile. El Pucela ha portato via un punto dalla trasferta contro la Ponferradina dopo aver battuto l’Alcorcon in casa, mentre Los Boquerones hanno sconfitto il Fuenlabrada. I due club sono inoltre accomunati dal fatto di dover InfoBetting: Scommesse Sportive e