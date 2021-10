Vaccini | un milione e mezzo di dosi in provincia di Salerno

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa superato il 75% la quota di popolazione indivaccinata almeno con una dose. È infatti di 1.500.000 il totale delle somministrazioni effettuate dall’Asl, (80ila primee 700mila seconde) come reso noto questa mattina nel consueto bilancio illustrato dal responsabile area Covid, Arcangelo Saggese Tozzi, 100mila delle quali riguardano ragazzi tra i 12 ed i 18 anni. È di 1500 il totale che riguarda le terze:” è il segnale che siamo sulla strada buona- ha dichiarato Saggese- ma non dobbiamo abbassare la guardia”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

