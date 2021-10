Uomini e Donne: anticipazioni oggi, 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cosa succederà nella nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi? Sembra che ci sarà davvero molta carne al fuoco, a partire dallo scontro tra Marika e Armando Incarnato, che ha deciso di frequentare anche Jessica. Scopriamo insieme le anticipazioni sui percorsi di dame, cavalieri e tronisti della versione classica. Uomini e Donne è cominciato da circa un mese ma le registrazioni erano partite molto prima e così, grazie alle indiscrezioni che già circolano, siamo già in grado i darvi qualche anticipazione su quello che succederà. Uno dei protagonisti dell’appuntamento di oggi sarà Armando Incaranto, che di recente aveva sorpreso tutti per il suo feeling con Marika, da cui sembrava veramente preso. Eppure oggi i due dovrebbero aver un duro ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cosa succederà nella nuova puntata diche andrà in onda? Sembra che ci sarà davvero molta carne al fuoco, a partire dallo scontro tra Marika e Armando Incarnato, che ha deciso di frequentare anche Jessica. Scopriamo insieme lesui percorsi di dame, cavalieri e tronisti della versione classica.è cominciato da circa un mese ma le registrazioni erano partite molto prima e così, grazie alle indiscrezioni che già circolano, siamo già in grado i darvi qualche anticipazione su quello che succederà. Uno dei protagonisti dell’appuntamento disarà Armando Incaranto, che di recente aveva sorpreso tutti per il suo feeling con Marika, da cui sembrava veramente preso. Eppurei due dovrebbero aver un duro ...

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - miettmoncler : una delle coppie più brutte di uomini e donne - katherinepivrce : RT @carevforbes: ALLORA HO UNA COSA DA DIRVI -il party post matrimonio di domani è spostato al 10 (la real domani ha scoperto di essere fuo… -