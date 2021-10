Trentenne in stato vegetativo dopo intervento, il Comitato etico: “No all’accanimento terapeutico” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Comitato etico dell’Ulss Dolomiti di Belluno si è espresso sul caso di Samantha D’Incà, la 30enne feltrina in stato vegetativo da un anno dopo un intervento per una caduta, e per la quale i genitori chiedono una soluzione in cui la figlia “possa trovare pace”. Secondo il Comitato etico “Si può staccare la spina. Nelle condizioni in cui versa, il nostro parere è quello di non proseguire con l’accanimento terapeutico”. Le condizioni di Samantha sono oramai irrecuperabili e quindi va evitato ogni accanimento terapeutico anche negando, in caso di complicazioni, alcuni interventi salvavita eccessivamente invasivi. Nella prossima udienza si deciderà se autorizzare o meno l’amministratore di sostegno della giovane ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildell’Ulss Dolomiti di Belluno si è espresso sul caso di Samantha D’Incà, la 30enne feltrina inda un announper una caduta, e per la quale i genitori chiedono una soluzione in cui la figlia “possa trovare pace”. Secondo il“Si può staccare la spina. Nelle condizioni in cui versa, il nostro parere è quello di non proseguire con l’accanimento”. Le condizioni di Samantha sono oramai irrecuperabili e quindi va evitato ogni accanimentoanche negando, in caso di complicazioni, alcuni interventi salvavita eccessivamente invasivi. Nella prossima udienza si deciderà se autorizzare o meno l’amministratore di sostegno della giovane ...

Sono queste, in sintesi, le conclusioni alle quali giunto il Comitato etico dell'Usl di Belluno, chiamato a esprimersi sulla trentenne di Feltre che dal novembre 2020 giace in stato vegetativo.

E' arrivata in questo stato, dopo una banale caduta nel novembre del 2020 in cui si frattura il femore. Operata, inizia un calvario che dal 4 dicembre 2020 la porta fin qui.

Ora spetta al giudice tutelare decidere lo stop all'accanimento terapeutico. La mamma: "Non vedo l'ora che questa storia si chiuda e che mia figlia possa trovare la pace che voleva e che merita"

Sono queste, in sintesi, le conclusioni alle quali giunto il Comitato etico dell'Usl di Belluno , chiamato a esprimersi sulladi Feltre che dal novembre 2020 giace invegetativo. La ...E' arrivata in questo, dopo una banale caduta nel novembre del 2020 in cui si frattura il femore. Operata, inizia un calvario che dal 4 dicembre 2020 la porta fin qui. Leggi Anche Belluno, ...Ora spetta al giudice tutelare decidere lo stop all'accanimento terapeutico. La mamma: "Non vedo l'ora che questa storia si chiuda e che mia figlia possa trovare la pace che voleva e che merita" ...