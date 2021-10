Tassa minima globale | l’Ocse verso accordo al ribasso | ci perderanno i Paesi in via di sviluppo | festeggia l’Irlanda Oxfam | “Fatto dai ricchi per i ricchi”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Si preannuncia all’intesa sullache i 140 Stati membri delufficializzeranno venerdì, dopo lunghi negoziati condotti senza trasparenza, e che a fine ottobre dovrebbe ottenere il via libera finale al vertice dei leader G20 a Roma. A perderci, mostra un’analisi condotta da Oxford University e, saranno soprattutto iin via di. Che rischiano, dopo averto la piccola parte di profitti che sarà “distribuita” tra iin cui le multinazionali realizzano i ricavi, di ritrovarsi in cassa meno di quanto raccolgono oggi con le loro web tax o digital tax. Are, sul fronte opposto, sono i...

Sky Tg24

Bruxelles. "L'Irlanda si unisce all'accordo fiscale internazionale dell'Ocse" per la tassazione internazionalerelativa alle multinazionali. Lo annuncia su twitter il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che si tratta di "un passo importante ed estremamente positivo per gli ...L'Irlanda accetta di aderire all'accordo globale sulla tassazionedelle multinazionali. "Il governo ha approvato ora la mia raccomandazione perche' l'Irlanda si unisca al consenso internazionale. E' la giusta decisione e' una decisione sensata e pragmatica". ...07 ottobre 2021"L'Irlanda si unisce all'accordo fiscale internazionale dell'Ocse" per la tassazione internazionale minima relativa alle multinazionali. Lo annuncia su twitter il C ...Tutto pronto a Fondi per i festeggiamenti di Santo Onorato. Prevista anche per domani una camminata devozionale da Itri a Fondi ...