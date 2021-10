San Siro volgare mette ko Donnarumma e l’Italia di Mancini. Il diritto di fischiare prevale sul dovere di tifare la Nazionale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una brutta serata per l’Italia a San Siro. Un calvario per la Nazionale e per Donnarumma il portiere dei Campioni d’Europa. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Spagna che per due volte ha trafitto la porta difesa dall’estremo difensore, Donnarumma è stato pesantemente fischiato e contestato prima, durante e dopo il match. Che l’accoglienza a Donnarumma non sarebbe stata delle migliori era chiaro da giorni. Il portiere è cresciuto calcisticamente nel Milan del quale i tifosi avevano immaginato potesse diventare una bandiera. Alla scadenza del contratto Donnarumma ha preferito accettare l’offerta del PSG rifiutando ogni accordo con i dirigenti rossoneri. Una scelta professionale legittima che ha trasformato Donnarumma in un ingrato traditore ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una brutta serata pera San. Un calvario per lae peril portiere dei Campioni d’Europa. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Spagna che per due volte ha trafitto la porta difesa dall’estremo difensore,è stato pesantemente fischiato e contestato prima, durante e dopo il match. Che l’accoglienza anon sarebbe stata delle migliori era chiaro da giorni. Il portiere è cresciuto calcisticamente nel Milan del quale i tifosi avevano immaginato potesse diventare una bandiera. Alla scadenza del contrattoha preferito accettare l’offerta del PSG rifiutando ogni accordo con i dirigenti rossoneri. Una scelta professionale legittima che ha trasformatoin un ingrato traditore ...

Gigio e l'inno della Spagna. Quei fischi di vergogna Il nostro meraviglioso pubblico. Una vergogna. Fischi a ricoprire gli spagnoli, fischi per Donnarumma. La ciurma di San Siro si fa riconoscere dall'Europa, dobbiamo richiudere gli stadi, perché il calcio non può dare accesso a queste canaglie che nulla hanno a che fare con lo sport e pure con la vita. Stadio non ...

