Resti umani rinvenuti sotto il cavalcavia della Teem | appartengono a un cittadino svizzero scomparso a giugno

Advertising

AnsaLombardia : Aereo precipitato: trovati altri resti umani e pezzi del motore . I tecnici hanno lavorato tutta la mattina con un… - infoitinterno : San Donato, aereo caduto: recuperati pezzi di motore e resti umani - claraxgm : IN CHE SENSO RESTI UMANI? - SettenewsWeb : E’ successo ieri mattina, lunedì 4 ottobre: sotto il cavalcavia della TEEM, la Tangenziale Est Esterna di Milano -… - Gazzettadmilano : Aereo precipitato, trovati resti meccanici ed umani. -

Ultime Notizie dalla rete : Resti umani

IL GIORNO

Non possiamo accettare che la virtù della giustiziainchiodata entro i confini di una qualche ... Ho richiamato questa tesi spinoziana nella mia proposta teorica a proposito di diritti...Per assicurare che tutti gli esseri- in particolare le categorie più fragili - abbiano accesso ai servizi igienici e sanitari e all'acqua come pure ad un'educazione di qualità. Ed abbiano pari ...La nave di ResQ, progetto umanitario che salva vite nel mare Mediterraneo, partirà idealmente domani, venerdì 8 ottobre, dal cinema Gabbiano di Senigallia con la testimonianza di Cecilia Strada, attiv ...Il filosofo, scomparso oggi: "Un liberale di sinistra si chiede se l’uguale libertà abbia uguale valore per le persone" ...