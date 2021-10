Quarto Grado: anticipazioni e ospiti della puntata di venerdì 8 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il nuovo appuntamento con Quarto Grado è fissato per domani sera, venerdì 8 ottobre 2021, come sempre in prima serata su Rete 4. Nel corso di questa nuova puntata, i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tratteranno diversi argomenti in maniera approfondita analizzando questioni attuali. Anche questa settimana, la trasmissione di informazione di casa Mediaset andrà in onda a partire dalle ore 21.25 e sarà ricca di spunti interessanti. I telespettatori infatti avranno modo di conoscere nuovi dettagli in merito a vari argomenti di cronaca grazie alla ultime notizie in merito. Quarto Grado: il tema centrale della puntata dell'8 ottobre La nuova puntata di Quarto ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il nuovo appuntamento conè fissato per domani sera,2021, come sempre in prima serata su Rete 4. Nel corso di questa nuova, i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tratteranno diversi argomenti in maniera approfondita analizzando questioni attuali. Anche questa settimana, la trasmissione di informazione di casa Mediaset andrà in onda a partire dalle ore 21.25 e sarà ricca di spunti interessanti. I telespettatori infatti avranno modo di conoscere nuovi dettagli in merito a vari argomenti di cronaca grazie alla ultime notizie in merito.: il tema centraledell'8La nuovadi...

Advertising

DanielsH796 : RT @zeljabov: Maldini, colui che fu in grado di far qualificare la Corea del Sud ad un quarto di finale mondiale per la prima e unica volta - tuttotv_info : Quarto Grado, puntata di venerdì 8 ottobre 2021 - IleDonati : @mely_iovino “Che cinema” sarebbe un commento inopportuno e poco carino? È un programma radiofonico serale, non sti… - gabryhz : RT @zeljabov: Maldini, colui che fu in grado di far qualificare la Corea del Sud ad un quarto di finale mondiale per la prima e unica volta - zeljabov : Maldini, colui che fu in grado di far qualificare la Corea del Sud ad un quarto di finale mondiale per la prima e unica volta -