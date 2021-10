Politano: "Non dobbiamo montarci la testa. Nazionale? Cercherò di mettere sempre in difficoltà Mancini" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteo Politano è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'inizio di stagione del Napoli. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante azzurro: "Il campionato è ancora lungo, dobbiamo essere bravi a restare lì in alto e mantenere la concentrazione. Approccio? In tutte le gare abbiamo sempre voglia di vincere, si è visto anche nell'ultima uscita a Firenze. C'è bisogno anche di una grande fase difensiva, altrimenti le partite non le vinci. Davanti siamo forti, ed è per questo che la compattezza in difesa diventa fondamentale". "I nostri sono numeri importanti ma non dobbiamo montarci la testa, anche perché c'è l'Europa League e lì non siamo partiti benissimo". "Spalletti? L'ho trovato molto carico al suo arrivo, era entusiasta di allenare il Napoli. Il mister è ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteoè intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'inizio di stagione del Napoli. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante azzurro: "Il campionato è ancora lungo,essere bravi a restare lì in alto e mantenere la concentrazione. Approccio? In tutte le gare abbiamovoglia di vincere, si è visto anche nell'ultima uscita a Firenze. C'è bisogno anche di una grande fase difensiva, altrimenti le partite non le vinci. Davanti siamo forti, ed è per questo che la compattezza in difesa diventa fondamentale". "I nostri sono numeri importanti ma nonla, anche perché c'è l'Europa League e lì non siamo partiti benissimo". "Spalletti? L'ho trovato molto carico al suo arrivo, era entusiasta di allenare il Napoli. Il mister è ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato l'andamento dell'epidemia tra i vaccinati e i non vaccinati, quale dei due gruppi sta facendo da cavia… - CalcioNapoli24 : - gilnar76 : Politano: 'Non dobbiamo montarci la testa. Nazionale? Cercherò di mettere sempre in difficoltà Mancini'… - Spazio_Napoli : Politano: 'Non dobbiamo montarci la testa. Nazionale? Cercherò di mettere sempre in difficoltà Mancini' - Spazio_Napoli : Politano: 'Spalletti era entusiasta di allenare il Napoli. C'è una cosa che il mister non fa mai negli spogliatoi' -