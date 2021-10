Pescatore trova un enorme blocco di vomito di balena dal peso di 30 chili | “È oro galleggiante | vale più di un milione di euro”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Quella fatta da unthailandese nei giorni scorsi è stata proprio una pesca miracolosa. Nella sua rete non sono finiti, però, dei pesci, bensì undidi. Se all’apparenza la cosa più suscitare un certo ribrezzo, le cose cambiano se si pensa che si tratta in realtà di una sostanza preziosissima meglio nota come ambra grigia, detta anche “oro” o “tesoro del mare” utilizzata nell’industria dei profumi. L’Oceano Indiano è sulla rotta delle balene e i pescatori locali sanno bene che questi giganti del mare potrebbero fare la loro fortuna: così, quando ha visto galleggiare in acqua l’ammasso grigio, Narong Phetchara,thailandese della Provincia di Surat Thani, nella Thailandia del Sud, ha ...

Il Fatto Quotidiano

"Se riesco a ottenere un buon prezzo, mi ritirerò dal lavoro di pescatore e organizzerò una festa per tutti" ha dichiarato l'uomo ...