Padova | bimbo di 5 anni rapito dal padre La mamma | “Mi hanno strappato David dalle mani”

(Di giovedì 7 ottobre 2021)di 5dal. La. Un bambino di 5, a, è statodalmentre andava a scuola. La madrefa, a seguito di un precedente sequestro avvenuto quando vivevano in Roa, per mano sempre dell’ex compagno, ha ottenuto l’affidamento esclusivo di. I carabinieri: “La donna è venuta da noi sotto shock. Stiamo facendo il possibile”.è un bambino di cinquee ieri è statoda una banda di quattro persone tra cui il. La madre, che era con lui, sotto shock ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che ...

- , mentre la mamma lo stava accompagnando a scuola: strappato dalle mani della donna e caricato su un furgone Mercedes, schizzato via a tutta velocità. Le ultime notizie sul caso.rapito,......diper chiedere aiuto. La giovane mamma ha raccontato che ieri mattina alle 8.30, mentre portava David alla materna, è stata fermata da quattro uomini, fra i quali anche il papà del, ...E le indagini coordinate dal pubblico ministero Emma Ferrero e condotte dai carabinieri di Padova potrebbero portare risultati già nelle prossime ore. Gli indizi non mancano: il furgone nero usato per ...PADOVA - Bambino di 5 anni rapito dal padre a Padova martedì 5 ottobre, mentre la mamma lo stava accompagnando a scuola: strappato dalle mani della donna e caricato su un furgone ...